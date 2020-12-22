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ABC 10News at 6pm Top Stories

Video Credit: ABC 10 News | San Diego - Duration: 10:29s - Published
ABC 10News at 6pm Top StoriesNews headlines for Monday, December 21, 2020 from ABC 10News

AFTER A ROCKY START TO THESCHOOL YEAR..

SAN DIEGO STATE ISAGAIN FACING CRITICISM.THE ANGER FROM FROM PARENTSTONIGHT..

AS A STUDENT FACESSUSPENSION OVER HOW LONG IT TOOKHER TO REPORT A COVID TEST.A NEW, MORE CONTAGIOUS, STRAINOF THE CORONAVIRUS HITSENGLAND..

AND A SAN DIEGANOVERSEAS TRIES TO AVOID CATCHINGIT.WHY HE SAYS LONDON'S DENSELYPACKED POPULATION ISJUST HIS FIRST CONCERN.AND, IN OUR SEASON OF HOPE..

WELOOK AT HOW ONE SAN DIEGOFAMILY IS SPREADING CHEER ANDKEEPING TRADITION ALIVE..WITH SECRET SANTA.SAN DIEGO STATE UNIVERSITY HASHAD A ROUGH TIME DURING THEPANDEMIC.FIRST..

IT JOINED A LIST OFAMERICAN UNIVERSITIES WHOSE FALLSAN DIEGO STATE UNIVERSITY HASHAD A ROUGH TIME DURING THEPANDEMIC.FIRST JOINED A LIST OF AMERICANUNIVERSITIES WHOSE FALLSEMESTERS WERE UPROOTED BY COVIDOUTBREAKS.THERE WERE AMONG 1,000 DAYSES INTHE STUDENT AND STAFF THE FIRSTMONTH.




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