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Stimulus package approved

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:52s - Published
Stimulus package approvedCongress agrees on three main initiatives for working America.

Expected heading into the lastfew days of 2020.THIS MORNING, HELP IS ON THE WAYTO AMERICANS, BATTERED BY THEPANDEMIC.OVERNIGHT, CONGRESS PASSED A900-BILLION DOLLAR STIMULUSPACKAGE...IT’S A SLIMMED DOWNVERSION OF WHAT WE SAW EARLIERTHIS YEAR...BUT IT WILL GETMONEY IN MOST PEOPLE’S POCKETS.HERE ARE THE THREE BIGGEST PARTSOF THE BILL.IT WILL EXTEND THE MORATORIUM ONEVICTIONS NATIONWIDE.IT WILL ADD A 300 DOLLAR JOBLESSBENEFIT AND IT WILL GIVE 600DOLLARS TO MANY AMERICANSDIRECTLY.THE BILL, WHICH HAS BEEN UP FORDEBATE FOR MONTHS...IS MEANT TOBE A LIFELINE, BECAUSE AFTER AREBOUND THIS SUMMER...THEECONOMY HAS TAKEN A DOWNTURN INTHE LAST QUARTER OF THE YEAR.CONGRESS ALSO APPROVED ARESOLUTION TO KEEP THEGOVERNMENT FUNDED FOR ANOTHERWEEK.LAWMAKERS WANT TO USE THAT T




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