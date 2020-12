Ed Sheeran reportedly earned over £66 million pounds between 2019 and ‘20, despite taking a break from the studio.



💡 One News Page Knowledge: Other News Mentions Ed Sheeran English singer, songwriter, record producer and actor Ed Sheeran a sorti un nouveau single!



Ed Sheeran est de retour avec un nouveau single! Après 18 mois d'absence et un bébé avec son épouse Cherry Seaborn, le chanteur a annoncé dimanche un «cadeau de Noël» un peu en avance: la sortie de «Afterglow»! Credit: Cover Video STUDIO Duration: 01:04 Published on December 25, 0052 Ed Sheeran drops 'Christmas present' song 'Afterglow,' fans cheer: 'Just what we needed' Fans are holding "onto the afterglow," that Ed Sheeran has put out into the world with his new single "Afterglow" released Monday.



USATODAY.com 4 days ago