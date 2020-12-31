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What's lurking in the lake at Sunset Park in las Vegas?

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:09s - Published
What's lurking in the lake at Sunset Park in las Vegas?

What's lurking in the lake at Sunset Park in las Vegas?

What's lurking in the lake at Sunset Park in Las Vegas?

One fisherman says he saw something.

THEY SAW SOMETHING LARGE POPUP..AND...ATE A DUCK!13 ACTION NEWS WENT OUT THERETO SEE WHAT WE COULD FIND...IN VIDEO CAPTURED BY OURPHOTOGRAPHER...EVERYTHING SEEMS NORMAL.YOU SEE A LOT OF DUCKS FLOATINGON THE WATER..WE DID NOT SEE ANYTHINGUNUSUAL.SO WE ASKED...IF OTHER PEOPLE MIGHT HAVEPERHAPS SPOTTED A GATOR.I'LL BE HONEST, I DIDN'T EVENKNOW ALLIGATORS WERE INNEVADA.THAT'S WILD.THAT'S COMING OUT OF SOME CRAZYGUY'S GARAGE OR SOMETHING.THERE'S NO WAY IT COULD GETHERE REGULARLY.THAT'S IMPOSIBLE.I WOULD IMAGINE HE'D HAVEPLENTY TO EAT..SO I COULDN'T IMAGINE SOMEONEWOULD MISS A HUGE ALLIGATOR ANDTHERE'D BE ALL THESE BIRDSHERE.A SPOKESPERSON THE NEVADADEPARTMENT OF WILDLIFE SAYS...THEY HAVE NO KNOWLEDGE OFANYTHING IN THE LAKE THAT WOULDBE CAPABLE OF EATING ANADULT-SIZED DUCK.SEASONALLY COOL AND CALMCONDITIONS EXPECTED AS WECLOSE OUT 2020 WITH BREEZY WIND




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