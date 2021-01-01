Skip to main content
Global Edition
Friday, January 1, 2021

Catfish drop cancelled at Hal and Mal's

Credit: WAPT 00:41s 5 shares 100 views
Catfish drop cancelled at Hal and Mal's
Catfish drop cancelled at Hal and Mal's
Catfish drop cancelled at Hal and Mal's

THE ORDER ALSO LIMITSCAPACITY OF PLACES TO 75PERCENT.ONE OF THOSE PLACES THATHAS A NEW YEAR'SCELEBRATION - HAL AND MAL'SIN DOWNTOWN JACKSON.THEY USUALLY HAVE THEIRBIG CATFISH DROP - BUTBECAUSE OF THE WEATHERTONIGHT - THEY'VE CANCELEDIT.THE LOCAL FAVORITE ISSTILL LETTING PEOPLE HAVE ALOOK AT IT THOUGH.THEY MOVED THE GLASS FISHTO INSIDE THE RESTAURANT.<MALCOLM WHITE - HAL & MAL'SCO- OWNER WE'LL COUNT DOWNTO MIDNIGHT, WISH 2020 AFAIR ADUE, BE GLAD THAT IT'SGONE AND LOOK FORWARD TO2021, WHICH WE HOPE IS A MUCHBETTER YEAR.