Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 1/1/21

Rachel Garceau's Idaho News forecast 12/31/20
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OUR FIRST DAY OF2021 WILL START OFFMOSTLY CLOUDYWITH PATCHY FOGAND MILDER THANAVERAGETEMPERATURES,WITH MORNINGLOWS DOWNAROUND 30 EARLYFRIDAY.
LATER IN THEDAY..
CLOUDS WILLLIKELY DOMINATEBUT SOME SUNSHINESHOULD PEEKTHROUGH FROMTIME TO TIME.
HIGHTEMPS TODAY,WARMER THANNORMAL FOR NEWYEAR'S DAY, WITH AHIGH OF 42 IN BOISETHIS AFTERNOON.OVERNIGHTTONIGHT..
A QUICK-MOVING SYSTEMWILL DROP AN INCHOR TWO OF SNOWON THE CENTRALMOUNTAINS OFIDAHO, WITH ADUSTING POSSIBLEIN THE LOWERELEVATIONS.
THEWEEKEND WILL MILD..WITH MOSTLY DRYCONDITIONS ONSATURDAY, THEN THERETURN OFUNSETTLEDWEATHER FROMSUNDAY INTOMONDAY.
WITHWARMER AIR IN PLAYIN THE VALLEYS..
ITWILL BE MOSTLY RAINFOR PLACES LIKEBOISE AND ONTARIO..WITH ABUNDANTSNOW ABOVE 5,000'FROM THE WEEKENDTHROUGH THEMIDDLE OF NEXTWEEK.THE POLAR BEARPLUNGE IS A NEWYEAR'S DAYTRADITION... WITHPEOPLE JUMPINGINTO LUCKY PEAKRESERVOIR TO RAISEMONEY FOR THE
Rachel Garceau's Idaho News forecast 12/31/20
Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 12/17/20