Hello Love Goodbye Movie - Kathryn Bernardo, Alden Richards

Hello Love Goodbye Movie (2019) - Trailer HD - Plot synopsis: A bartender romances a domestic helper despite the fact that she is moving to Canada.

Director: Cathy Garcia-Molina Writers: Carmi Raymundo, Carmi Raymundo, Cathy Garcia-Molina Stars: Kathryn Bernardo, Alden Richards, Maymay Entrata