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Global Edition
Tuesday, January 5, 2021

Mass. doctor on national lockdown put in place in the UK

Credit: WCVB 03:31s 0 shares 2 views
Mass. doctor on national lockdown put in place in the UK
Mass. doctor on national lockdown put in place in the UK

Dr. Brian Hollenbeck gives an assessment on what hospitals in the area are seeing in terms of people needing ER care or needing to be admitted due to COVID-19.

EMILY: TODAY, BRITAIN ANNOUNCEANOTHER NATIONAL LOCKDOWN TRYINGTO STOP THE SPREAD OF A NEWCORONAVIRUS VARIANT.HERE TO DISCUSS THAT AND OTHERPANDEMIC DEVELOPMENTS IS DR.BRIAN HOLLENBECK, CHIEF OF THEDIVISION OF INFECTIOUS DISEASEAT NEW ENGLAND BAPTIST HOSPITATHANKS FOR BEING HERE.FIRST THINGS FIRST.CAN YOU GIVE US A PROGREREPORT?WHAT ARE HOSPITALS IN THIS AREASEEING RIGHT NOW IN TERMS OFPEOPLE NEEDING ER CARE ORNEEDING TO BE ADMITTED DUE TOCOVID-19

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