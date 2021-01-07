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Global Edition
Thursday, January 7, 2021

'We must be better than this,' Walsh says of violence at U.S. Capitol

Credit: WCVB
Duration: 00:55s 0 shares 1 views
'We must be better than this,' Walsh says of violence at U.S. Capitol
'We must be better than this,' Walsh says of violence at U.S. Capitol

Boston Mayor Marty Walsh responded with anger Thursday after protestors stormed the U.S. Capitol and urged the city to choose “peace over violence.”

VIOLENCE GOING ON INWASHINGTON.AND WE ASKED EVERYONE TO CHOOSEPEACE OVER VIOLENCE.THIS.YESTERDAY'S VIOLENCE REPRESENTSAN AWFUL START TO THE NEW YEARHERE IN 2021.BUT 2021 STILL ASK BE -- CAN BEAND CAN AND WILL BE A TIME FORHOPE.WE HAVE A NEW ADMINISTRATION INLESS THAN TWO WEEKS COMING INTOTO A STRONG RECOVERY FROM THECORONAVIRUS PANDEMIC.MORE AND MORE PEOPLE AREGETTING VACCINATED.EVERY DAY THE LIGHT AT THE ENDOF THE TUNNEL GETS BIGGER ANDBOSTON WE CONTINUE TO LOOK OUTFOR EVERY SINGLE RESIDENT INOUR CITY.WORKING TO ENSURE EVERY BOSSTONEIAN HAS FOOD ON THE TABLEAND A ROOF OVER THEIR HEAD A

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