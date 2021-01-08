Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 1/8/21

Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 1/7/21
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6'S)A BIT OF A MIXED BAGWEATHER-WISE FORFRIDAY..
AS THETREASURE VALLEYWILL START OFF WITHAREAS OF DENSE -AND POSSIBLYFREEZING - FOG,THEN WIND, RAINAND SNOW ALL MOVEIN LATER IN THE DAY.VISIBILITY COULD BEDOWN TO A MILE ORLESS AT TIMES IN THEBOISE AREA THISMORNING, WITH ICYPATCHES POSSIBLE,SO MORNINGCOMMUTERSSHOULD USECAUTION.
BY MID-DAY..
SNOW, RAINAND A SLUSHY MIX OFTHE TWO ARRIVES INTHE TREASUREVALLEY AND THEWEST CENTRALMOUNTAINS..ACCOMPANIED BYAT-TIMES GUSTYWINDS.
VERY LIGHTACCUMULATIONS OFSNOW ARE POSSIBLEIN THE VALLEYS..THOUGH IT LIKELYWON'T AMOUNT TOMUCH..
AND IN THEMOUNTAINS..
1-2" OFACCUMULATIONLOOK LIKELY.OVERNIGHT..
THEPRECIP TAPERS OFFAND THE WIND DIESDOWN..
LEADING TOA COOL BUT DRY ANDPARTLY SUNNYSATURDAY WITHHIGHS IN THE UPPER30S IN BOISETHROUGH THEWEEKEND AND INTOEARLY NEXT WEEK.
Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 1/7/21
Rachel Garceau's Idaho News forecast 12/31/20