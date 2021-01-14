U.S. Olympic gold medalist charged in participation in Washington riots

RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT VIDEO SHOWS: FILE PHOTOS OF KLETE KELLER'S SWIMMING CAREER AND U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE ARREST WARRANT WITH PHOTO'S OF KELLER INSIDE U.S. CAPITOL.
SHOWS: INDIANAPOLIS
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Two-time Olympic swimming gold medalist Klete Keller was charged with three federal crimes for his participation in last week's..