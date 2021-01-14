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Global Edition
Thursday, January 14, 2021

CORONAVIRUS: State of Nevada reports positivity rate climbs to 21.5%

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 00:45s 0 shares 1 views
CORONAVIRUS: State of Nevada reports positivity rate climbs to 21.5%
CORONAVIRUS: State of Nevada reports positivity rate climbs to 21.5%

Visit ktnv.com/Covid19Tracker for the latest from Nevada and Clark County officials.

YESTERDAY.IN THE LAST WEEK..THERE HAS BEEN AN AVERAGE OFABOUT 24-HUNDRED NEW CASES ADAY.BACK ON DECEMBER 13TH..THE 7-DAY AVERAGE WAS NEARLY27-HUNDRED NEW CASES A DAY.THE TEST POSITIVITY RATE HASALSO REACHED A NEW RECORDHIGH...AT 21 AND A HALF PERCENT.HEALTH OFFICIALS CONFIRMED 50NEW COVID-RELATED DEATHS.BUT THAT DOESN'T MEAN 50 PEOPLEPASSED AWAY YESTERDAY.ABOUT 2-HUNDRED-54 THOUSANDNEVADANS HAVE TESTED POSITIVESINCE THE BEGINNING OF THEPANDEMIC.WE KNOW THAT CONTACT TRACING ISVITAL TO MAKE SURE PEOPLE GETTESTED AND QUARANTINE - - I

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