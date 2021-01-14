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Global Edition
Thursday, January 14, 2021

Nevada AG joins other attorneys general in condemning Capitol attacks

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 00:35s 0 shares 1 views
Nevada AG joins other attorneys general in condemning Capitol attacks
Nevada AG joins other attorneys general in condemning Capitol attacks

Nevada Attorney General Aaron Ford joins 49 other attorneys general in condemning the deadly protest at the Capitol.

CONDEMING THE DEADLY PROTEST ATTHE CAPITOL.THEY SENT A LETTER TO ACTINGATTORNEY GENERAL..JEFFREY ROSEN.IT READS IN PART..."WE ALL JUST WITNESSED A VERYDARK DAY IN AMERICA.THE EVENTS OF JANUARY 6...REPRESENT A DIRECT, PHYSICALCHALLENGE TO THE RULE OF LAWAND OUR DEMOCRATIC REPUBLICITSELF......AS AMERICANS, AND THOSECHARGED WITH ENFORCING THE LAW,WE MUST COME TOGETHER TOCONDEMN LAWLESS VIOLENCE,MAKING CLEAR THAT SUCH ACTIONSWILL NOT BE ALLOWED TO GOUNCHECKED."AMAZON IS TRYING TO KEEP....HENDER

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