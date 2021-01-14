20,000 National Guard troops deploying to DC to help with security ahead of inauguration
Security Increased Around U.S. Capitol Ahead Of Inauguration
WBZ-TV's Anaridis Rodriguez reports.
20,000 National Guard troops deploying to DC to help with security ahead of inauguration
MARYLAND, ARE BECOMING MORELIKE FORTRESSES, WITH THEINAUGURATION SET FOR NEXTWEEK.
EARLIER THIS WEEK THEF-B-I ISSUED A WARNINGPOSSIBLE ARMED PROTESTSBREAKING OUT LIKE WHATHAPPENED LAST WEEK AT THECAPITOL.
WMAR-2 NEWSKNIGHT IS LIVE THIS MORNIWITH THIS STORYLOTS OF COMMENTS ON SOCIALMEDIA ABOUT THE INCREASEDPRESENCE OF LAW ENFORCEMENT ATTHE U-S CAPITOL& JOURNALISTSWHO COVER D-C SHARING HOWDIFFICULT IT IS TO NOW TO GETAROUND THERE& I-D BADGESCONSTANTLY BEING CHECKED... ANOFFICER OR NATIONAL GUARDSMANAROUND EVERY CORNER.
AND THENTHESE IMAGES GOING VIRAL OFMEMBERS OF THE NATIONAL GUARDON BREAK DURING THEIR 24- HOURROTATIONS& TAKING NAPSWHEREVER THEY COULD FIND APLACE IN THE CAPITOL TO LAYTHEIR HEAD.
THERE ARE SOME20-THOUSAND NATIONAL GUARDSMENIN D-C RIGHT NOW& INCLUDINGONE- THOUSAND FROM MARYLAND.THEY ARE THERE TO PREVENTRIOTS LIKE WHAT WE SAW LASTWEEK FROM HAPPENING IN THEDAYS LEADING UP TO THEINAUGURATION.
PRESIDENT TRUMPRELEASED A TAPED STATEMENTYESTERDAY& CALLING ON HISSUPPORTERS TO REMAIN CALM ANDPEACEFUL DURING HIS FINAL DAYSIN OFFICE.
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:43-1:00 "Whetheryou are on the right or on theleft, a Democrat or aRepublican.
There is never ajustification for violence.
Noexcuses, no exceptions,America is a nation of laws."AND IN ANNAPOLIS& TODAY IS THESECOND DAY OF THE GENERAASSEMBLY.
LAWMAKERS ARE BEINGGREETED BY EXTRA CAPITOL ANDSTATE POLICE.
THERE ARE ALSOSTRICTER I-D PROTOCOLS FORLAWMAKERS AND JOURNALISTS TOGET INTO THE STATE HOUSECOMPLEX.
PUBLIC ACCESS TOTHOSE BUILDINGS IS ALREADYRESTRICTED DUE TO COVID-19RIGHT NOW& ANNAPOLIS POLICEAND THE GOVERNOR SAY THERE ARENO CREDIBLE THREATS BEING MADETOWARD THE STATE CAPITAL& BUTTHE F-B-I CONTINUES TO WARNSTATES TO BE ON HIGH ALERTFROM NOW UNTIL INAUGURATIONDAY NEXT WEDNESDAY.
IKNIGHT FOR WMAR-2 NEWSSTATE LAWMAKERS ARE BACK TOWORK AND THERE ARE SOM
WBZ-TV's Anaridis Rodriguez reports.
Mississippi Democrats ask governor to send National Guard to DC