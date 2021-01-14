This policy proposal fueled Andrew Yang's presidential run

Former 2020 Democrat Presidential candidate Andrew Yang is running for Mayor of New York City.
His signature policy is a universal basic income.
Former 2020 Democrat Presidential candidate Andrew Yang is running for Mayor of New York City.
His signature policy is a universal basic income.
Andrew Yang Announces , His Run For NYC Mayor.
Yang announced
his campaign for
NYC mayor in a video
posted on..
· Andrew Yang will not be speaking at the Democratic National Convention.
· Yang and his supporters were disappointed by..