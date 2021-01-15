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Global Edition
Monday, January 18, 2021

Good News: Birthday surprise

Credit: WAPT
Duration: 00:35s 0 shares 1 views
Good News: Birthday surprise
Good News: Birthday surprise
It was a birthday surprise for two brothers at Cypress Lake

JACKSON’S 16 WAPT NEWS.WELL, BEFORE WE GO TONIGHT.WE ARE COMMITTED THESE DAYS TOSHOWING YOU SOME OF THE GOODHAPPENING ALL AROUND US EVEN INTHE MOST TRYING TIMES LIKE THESEIT WAS A BIRTHDAY SURPRISE FORTWO BROTHERS AT CYPRESS LAKENEIGHBORHOOD DARA MCDONALDCHAIR.STORY WITH US.SHE SAYS TODAY IS A LITTLE ONESECOND BIRTHDAY AND THEY LOVE TOWAIT OUTSIDE FOR THE WASTEMANAGEMENT CREW EVERY DAY RAINOR SHINE.WELL TODAY A BUG WITH THEGARBAGE CREW DROPPED OFF ABIRTHDAY PRESEN.THEY EVEN HAD TIME

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