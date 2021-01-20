Mask mandate citations issued at Lansky's, Pets R Us

Omaha Police Lt.
John Wells told 3 News Now Investigators that the department is “well beyond the educational phase” of enforcing the city’s mask mandate.
Omaha Police Lt.
John Wells told 3 News Now Investigators that the department is “well beyond the educational phase” of enforcing the city’s mask mandate.
POLICE CAUGHT ARESTAURANT NOTFOLLOWING THEMASK MANDATEAFTER RECEIVINGMORE THAN 10COMPLAINTS.ASIDE FROM WHEATFIELDS, SINCEDECEMBER BEGAN -TWO OTHERBUSINESSES HAVEBEEN TICKETEDINCLUDING ONEWHERE POLICE SAYTHE MANAGERARGUED WITH THEM.31LANSKY'S AND PETSR US DON'T HAVEMUCH IN COMMON.LANSKY'S SELLSPIZZA, PASTA ANDPHILLY STEAKS.AND PETS R USSELLS...PETS.OMAHA POLICE SAYTHEY DO SHARE ONEPROBLEM...NOT FOLLOWINGOMAHA'S MASKMANDATE.BUT THEIR HISTORYWITH OPD IS VERYDIFFERENT.OFFICERS WERECALLED TO PETS RUS, ON SEVENDIFFERENTOCCASIONS OVERTHE MASK MANDATEBEFORE THEYISSUED A CITATION.IT TOOK JUST ONEVISIT TO LANSKYS.WADE178201 8:55 "THEY WERE GIVEN ACITATION AS WELLBECAUSE THEYWEREN'T INCOMPLIANCE ANDAPPEARED TO BEUNWILLING TOCOMPLY WITH THEORDINANCE."ACCORDING TOPOLICE RECORDS ONDECEMBER 18TH,OFFICERS SAW THEGENERAL MANAGERCHRISTOPHERHOFFMAN NOTWEARING A MASKTALKING TOCUSTOMERS.WHEN OFFICERSTOLD HIM THEY HADRECEIVED FOURCOMPLAINTS, OPDSAYS HE BECAMEAGITATED ANDDEFENSIVE...TELLING OFFICERSTHIS IS HIS FAMILY'SBUSINESS AND HE ISNOT REQUIRED TOWEAR A MASK IN THEKITCHEN AREA OR INHIS OFFICE.WADE178201 9:01REPORTERCOURTNEY JOHNS:"DO YOU THINK HADTHE OWNER NOTBEENCONFRONTATIONAL,MAYBE THEY JUSTWOULD HAVEGOTTEN AWARNING?" LT.WELLS "I DON'TKNOW.ULTIMATELY, THATWAS THEDISCRETION OF THEOFFICERS.THEY DO HAVE SOMEDISCRETION INTHESE MATTERS.PETS R US WAS AMORE FAMILIARSTORY , WITH POLICEVISITING THREETIMES IN THE MONTHOF DECEMBERALONE, BUT DURINGEACH OF THOSEVISITS, OFFICERSSAY THEY WEREFOLLOWING THERULES...UNTIL JANUARY 3RD.WADE178201 5:22"THEY WENT AND DIDA COMPLIANCECHECK, INFORMEDTHEM WHAT THEREQUIREMENT WAS,AND APPARENTLYWERE STANDING BYAT THE LOCATION.AND WITHIN 10MINUTES, THEYOBSERVED THEEMPLOYEE TAKE HERMASK OFF WHILEHELPINGCUSTOMERS ANDTHEY CONFRONTEDHER AND ULTIMATELYISSUED A CITATION."DIFFERENTBUSINESSES ...WITH DIFFERENTBACKGROUNDS...IN THE ENDLIEUTENANT WELLSSAYS IT DOESN'TMATTER.WADE178201 9:17"WE'RE WELLBEYOND THEEDUCATIONALPHASE.WE'VE BEEN DOINGTHIS SINCE AUGUST,THAT IF PEOPLEAREN'T COMPLYINGWITH THE MASKORDINANCE AT THISPOINT, CITATIONSWILL BE ISSUED."BOTH BUSINESSESDECLINED OURREQUEST FORCOMMENT.THE TWOEMPLOYEES WEREFINED 25 DOLLARSEACH FOR NOTWEARING A MASK.YOU CAN SEE TH