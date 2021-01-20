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Global Edition
Wednesday, January 20, 2021

Wake Up Call: Young baker puts Biden on bread

Credit: WCVB
Duration: 00:42s 0 shares 1 views
Wake Up Call: Young baker puts Biden on bread
Wake Up Call: Young baker puts Biden on bread
Wednesday's Wake Up Call really rises to the occasion on this Inauguration Day.

DOUG: TALK ABOUT RISING TO THEOCCASION.EVEN TODAY’S WAKE UP CALL HAS ANINAUGURATION THEME.TAKE A LOOK AT THIS.THAT IS PRESIDENT-ELECT BIDEN,IN BREAD FORM, COURTESY OF AVERY TALENTED YOUNG BAKER.ANTOINETTE: GOOD THING THEY HADA LOT OF YEAST.NATICK HIGH SOPHOMORE CHARLOTTETOOK UP BREAD BAKING AS A WAY TOBOND WITH HER NANA DURING THEPANDEMIC.AND, BOY DID IT TAKE OFF.THANK YOU SO MUCH TO MOM LIZ FORSHARING HER EFFORTS.LOOK AT THAT AMAZING CAKE.TALENTED.CI

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