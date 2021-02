Crouching Tiger Hidden Dragon Movie (2000) Yun-Fat Chow, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi

Crouching Tiger Hidden Dragon Movie (2000) trailer HD - Plot synopsis: A young Chinese warrior steals a sword from a famed swordsman and then escapes into a world of romantic adventure with a mysterious man in the frontier of the nation.

Director: Ang Lee Writers: Du Lu Wang, Hui-Ling Wang, James Schamus Stars: Yun-Fat Chow, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi