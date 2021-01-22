North Country woman delivers care packages to Fort Drum
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Care packages will be sent overseas to soldiers stationed at Fort Drum
CHRISTMAS THIS YEAR.SPECIAL CARE PACKAGES WILL SOONBE SENT TO SOLIDERS OVERSEAS.MOORE’S FORKS’ KATIE GUAY.DECIDED THIS HOLIDAY SEASON SHEWANTED TO DO SOMETHING SPECIALFOR THE SOLIDERS STATIONED ATFORT DRUM.SHE AND HER CO-WORKERS ATNOVABUS IN PLATTSBURGH BANDEDTOGETHER TO BUILD CARE BOXES.THEY’RE LOADED WITH TOLIETRIES,SNACKS AND A CHRISTMAS CARD WITHA HOLIDAY MESSAGE.IT FEELS GOOD TO GET BACK TOTHE PEOPLE WHO MAKE IT POSSIBLETO BE HOME WITH OUR FAMILIES.I TRY TO TEACH MY STEP KIDS ATONE GOOD DEED A DAY GOES A LONGWAY.IF YOU CAN GO OUT OF YOUR WAY TODO SOMETHING KIND FOR SOMEONE,DON’T BE AFRAID TO DO IT.RENEE: SHE DROVE TO FORT DRUMYESTERDAY TO DELIVER 23 BOXES.SHE ESTIMATES THEY HELD