3 AFSCME members died of COVID-19
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3 AFSCME members died of COVID-19
STATE, COUNTY AND MUNICIPALEMPLOYEES UNION MEMBERS HAVEDIED...BRINGING THE NUMBER OFDEAD ESSENTIAL EMPLOYEES TO 9.THE UNION SAYS THERE ARE ALSOWELL OVER 3- THOUSAND COVIDPOSITIVE MEMBERS.
THE MEMBERSTHAT PASSED WERE ACORRECTIONAL MAINTENANCEOFFICER IN BALTIMORE CITY...ACORRECTIONAL OFFICER INHAGERSTOWN...AND A FACILITIESEMPLOYEE AT THE UNIVERSITY OFMARYLAND COLLEGE PARK.
WEREACHED OUT TO THE GOVERNOR'SOFFICE FOR A STATEMENT...THEYRESPONDED SAYING THIS... "WEMOURN THEIR LOSS ON BEHALF OFTHE PEOPLE OF MARYLAND....ANDWE PRAY FOR THEIR FAMILIE