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Global Edition
Friday, January 22, 2021

3 AFSCME members died of COVID-19

Credit: ABC 2 News WMAR
Duration: 00:41s 0 shares 1 views
3 AFSCME members died of COVID-19
3 AFSCME members died of COVID-19
3 AFSCME members died of COVID-19

STATE, COUNTY AND MUNICIPALEMPLOYEES UNION MEMBERS HAVEDIED...BRINGING THE NUMBER OFDEAD ESSENTIAL EMPLOYEES TO 9.THE UNION SAYS THERE ARE ALSOWELL OVER 3- THOUSAND COVIDPOSITIVE MEMBERS.

THE MEMBERSTHAT PASSED WERE ACORRECTIONAL MAINTENANCEOFFICER IN BALTIMORE CITY...ACORRECTIONAL OFFICER INHAGERSTOWN...AND A FACILITIESEMPLOYEE AT THE UNIVERSITY OFMARYLAND COLLEGE PARK.

WEREACHED OUT TO THE GOVERNOR'SOFFICE FOR A STATEMENT...THEYRESPONDED SAYING THIS... "WEMOURN THEIR LOSS ON BEHALF OFTHE PEOPLE OF MARYLAND....ANDWE PRAY FOR THEIR FAMILIE

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