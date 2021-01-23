Flashback Friday | 25 years ago Vegas dominated Golden Globes

Cancellations of COVID-19 vaccine appointments continue
KTNV Channel 13 Las Vegas
13 Action News is hearing from those who've had their COVID-19 vaccination appointments canceled.
GOLDEN GLOBES.NICOLAS CAGE WON BESTPERFORMANCE BY AN ACTOR FORLEAVING LAS VEGAS.AND SHARON STONE WON BESTACTRESS FOR HER ROLE IN MARTINSCORSESE'S "CASINO." THE GOLDENGLOBES WERE HELD ON JANUARY21ST 19-96.CAGE WENT ON TO WIN AN OSCAR ASWELL FOR HIS PERFORMANCE.FIGHTING AN UPHILL BATTLE...AND CHANGING AMERICA'S GAME AS
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