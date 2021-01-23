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Wednesday, February 3, 2021

Flashback Friday | 25 years ago Vegas dominated Golden Globes

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
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Flashback Friday | 25 years ago Vegas dominated Golden Globes
Flashback Friday | 25 years ago Vegas dominated Golden Globes
This week, 25 years ago, Las Vegas dominated the Golden Globes.

GOLDEN GLOBES.NICOLAS CAGE WON BESTPERFORMANCE BY AN ACTOR FORLEAVING LAS VEGAS.AND SHARON STONE WON BESTACTRESS FOR HER ROLE IN MARTINSCORSESE'S "CASINO." THE GOLDENGLOBES WERE HELD ON JANUARY21ST 19-96.CAGE WENT ON TO WIN AN OSCAR ASWELL FOR HIS PERFORMANCE.FIGHTING AN UPHILL BATTLE...AND CHANGING AMERICA'S GAME AS

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