Mobile coffee shop with specialty drinks comes to Bakersfield, serving healthcare workers
Credit: 23ABC News | BakersfieldDuration: 03:02s 0 shares 1 views
CHARGED ENERGY AKA ROASTEDCOFFEE SHOP.
AND NOT ONLY IS THESHOP MOBILE BUT THE OWNERHAS CREATED DRINKS WITH SOME OFTHE UNIQUE ANDUNFORGETTABLE FLAVORS..
LIKECHUNKY MONKEY..
ALL WHILEOPENING DURING A PANDEMIC.THATS WHAT GOT ME HOOKED ONCOMING HERE IN THE FIRST PLACE IGOT TO TRYSOMETHING COMOELTET DIFFERENTTHAT YOU CAN'T FIND ASTARBUCKS OR ANYWHERE ELSE..WHENI ASKED FOR THE FRUITYPEBBLES ONE..
I WASN'T EXPECTINGACTUAL FRUITY PEBBLES- IT WASLIKE I