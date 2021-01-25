Skip to main content
Global Edition
Sunday, February 7, 2021

Mobile coffee shop with specialty drinks comes to Bakersfield, serving healthcare workers

Credit: 23ABC News | Bakersfield
Duration: 03:02s 0 shares 1 views
Mobile coffee shop with specialty drinks comes to Bakersfield, serving healthcare workers
Mobile coffee shop with specialty drinks comes to Bakersfield, serving healthcare workers

CHARGED ENERGY AKA ROASTEDCOFFEE SHOP.

AND NOT ONLY IS THESHOP MOBILE BUT THE OWNERHAS CREATED DRINKS WITH SOME OFTHE UNIQUE ANDUNFORGETTABLE FLAVORS..

LIKECHUNKY MONKEY..

ALL WHILEOPENING DURING A PANDEMIC.THATS WHAT GOT ME HOOKED ONCOMING HERE IN THE FIRST PLACE IGOT TO TRYSOMETHING COMOELTET DIFFERENTTHAT YOU CAN'T FIND ASTARBUCKS OR ANYWHERE ELSE..WHENI ASKED FOR THE FRUITYPEBBLES ONE..

I WASN'T EXPECTINGACTUAL FRUITY PEBBLES- IT WASLIKE I

You might like