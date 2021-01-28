A Las Vegas charity is helping parents struggling to afford diapers during the pandemic.
Las Vegas charity donates diapers, baby wipes to families
Credit: KTNV Channel 13 Las VegasDuration: 00:47s 0 shares 1 views
DIAPERS AND BABY WIPES WEREGIVEN TO PARENTS....AT "THE VALLEY VIEW RECREATIONCENTER".BABY'S BOUNTY....TRIES TO GIVE....A WEEK'S WORTH OF DIAPERS..FOR UP TO....-3- CHILDREN.
AND...THEY GIVE...-1- PACK OF WIPES....PER HOUSEHOLD."WHEN COVID STARTED, WE REALLYSTARTED TO SEE A NEED FORDIAPERS IN THE COMMUNITY, ANDSO WE FIGURED OUT A WAY TO MAKETHAT HAPPEN."THE NEXT DIAPER BANK IS....FEBRUARY -2-ND...FROM -10- A-M UNTIL -1- P-M...AT BABY'S BOUNTY....ON OUR WEBSITE..K-T-N-V DOT COM.ALSO NEW AT 5..INNOVATION AT A UNIVERSITY THATCOULD SAVE LIVES.RESEARCHERS ARE WORKING ON A