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Thursday, February 4, 2021

Kraft giving away pink and sweet Mac & Cheese for Valentine's Day

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 00:32s 0 shares 1 views
Kraft giving away pink and sweet Mac & Cheese for Valentine's Day
Kraft giving away pink and sweet Mac & Cheese for Valentine's Day

Forget heart-shaped chocolate and bouquets of overpriced roses, celebrate this Valentine’s Day with a classic – Kraft Mac & Cheese.

IN MIND.CANDY FLAVORED PINK MAC ANDCHEESE!KRAFT-HEINZ IS RELEASING THISULTRA-ROMANTIC DISH SURE TOFIRE UP ANY RELATIONSHIP JUSTIN TIME FOR THE DAY MADE FORLOVERS.BUT...YOU CAN'T JUST GET IT OFF THESHELF.YOU HAVE TO REGISTER ON CANDY-KRAFT-MAC-AND-CHEESE-DOT COMAND HOPE TO WIN ONE OF ONLY ATHOUSAND BOXES THE COMPANY ISGIVING AWAY.GOOD MORNING LAS VEGAS-- WEHAVE ALOT MORE COMING UP AT5-

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