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Global Edition
Saturday, January 30, 2021

Johnson & Jonson vaccine 66% effective

Credit: FOX 4 Now Florida
Duration: 00:26s 0 shares 1 views
Johnson & Jonson vaccine 66% effective
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VACCINATED IN SOUTHWESTFLORIDA....HEAD TO FOX 4 NOW DOTCOM.JOHNSON AND JOHNSON HAS RELEASEDTHE PHASE 3 GLOBAL TRIAL RESULTSOF ITS ONE-SHOT COVID-19VACCINE.OVERALL....THE SHOT WAS66-PERCENT EFFECTIVE ATPREVENTING MODERATE TO SEVEREILLNESS... AND 85-PERCENTEFFECTIVE AT PREVENTING THE MOSTSERIOUS SYMPTOMS.IT WORKED BETTER ON THE MAINFORM OF THE VIRUS..

AND WAS LESSEFFECTIVE ON THE MUTANT STRAINS.THE COMPANY SAYS THEY WILL

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