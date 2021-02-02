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Global Edition
Tuesday, February 2, 2021

15 inches of light, fluffy snow in Worcester

Credit: WCVB
Duration: 01:30s 0 shares 3 views
15 inches of light, fluffy snow in Worcester
15 inches of light, fluffy snow in Worcester
The storm dumped 15 inches of light, fluffy snow in Worcester.

JOSH: THERE IS A GOOD AMOUNT OFSNOW HERE.MORE THAN 15 INCHES HAVE FALLENIN THE CITY OF WORCESTER.AT THE SAME TIME, SOMETHING YOUCAN CLEAN UP.IT IS NOT THE HEAVY CEMENT STUFFIN THE CITY OF BOSTON.AS YOU SEE CARS COMING DOWN, YOUSEE SOME PAVEMENT.DRIVING WAS NOT PERFECT ANDYESTERDAY WAS MUCH MOREDIFFICULT THAN IT IS THISMORNING.ON LINCOLN STREET, A CARCOLLIDED WITH A BOBCAT THAT WASCLEARING SNOW.NO SERIOUS INJURIES, BUT IT WASONE OF SEVERAL CRASHES ANDSPINOUTS IN THE AREA

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