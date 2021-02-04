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Thursday, February 4, 2021

Reading Gives Access to a Broader World- Denver Metro Boys & Girls Club

Credit: 7News - The Denver Channel
Duration: 00:51s 0 shares 1 views
Reading Gives Access to a Broader World- Denver Metro Boys & Girls Club
Reading Gives Access to a Broader World- Denver Metro Boys & Girls Club
Reading Gives Access to a Broader World- Denver Metro Boys & Girls Club

ISAACMAN SHIP WILL LAUNCH INFEBRUARY.INCREDIBLE.GETTING CHILDREN TO READ HELPSTHEM DEVELOP INTO THINKERS.PROP SOLVERS AND LEARNERS.THAT'S WHY DENVER7 IS PROUD TOPARTNER WITH ORGANIZATIONS TODISTRIBUTE BOOKS TO COLORADOCHILDREN.IN RECENT WEEKS WE HAVE BEENDONATING BOOKS FROM SCHOLASTICTHROUGH THE AFTER-SCHOOL PROGRAMFOR THE BOYS AND GIRLS CLUBS.THE RECEPTION HAS BEENREMARKABLE.

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