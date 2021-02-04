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Global Edition
Thursday, February 4, 2021

Dignity Health recommends surgical masks, moving away from cloth mask opting for isolation masks

Credit: 23ABC News | Bakersfield
Duration: 00:44s 0 shares 1 views
Dignity Health recommends surgical masks, moving away from cloth mask opting for isolation masks
Dignity Health recommends surgical masks, moving away from cloth mask opting for isolation masks

The number of Americans that have received at least one dose of a COVID-19 vaccine is now higher than the number of cases in the United States.

KINDS OF MASKS, BUT DOCTORS ATDIGNITY HEALTH SAY THAT WESHOULD MOVE AWAY FROM A CERTAINTYPE.RIGHT NOW THERE ARE SURGICALISOLATION MASKS THAT YOU CAN GETMORE READILY.

WE WOULD RECOMMENDYOU MOVE FROM A CLOTH MASK TO AREGULAR ISOLATION MASK, SINCE WEDO HAVE THOSE NOW.

14:13 YOU CANGET THOSE PRETTY MUCH ON AMAZONORPURCHASE THOSE ANYWHERE 14:19THOSE ARE ACTUALLY BETTER THANYOURCLOTH MASKS, WHICH WILL GIVE YOUMORE PROTECTION.

14:24DIGINITY ALSO SAYS ALL THOSE WHOWANTED A VACCINATIONHAVE GOTTEN ONE.MERCY HOSPITAL REPORTS NEARLYONE THOUSAND VACCINATIONS AMONGITS STAFF.AND LET'S BRING CHIEFMETEOROLOGIST ELAINA RUSK BACKIN FOR A CHECK OF

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