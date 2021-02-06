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Global Edition
Saturday, February 6, 2021

Roadrunners to open their season on Sunday

Credit: KGUN, Tucson, AZ
Duration: 00:48s 0 shares 1 views
Roadrunners to open their season on Sunday
Roadrunners to open their season on Sunday
Brayden Burke speaks on Roadrunners media day

LONGER.

TONIGHT'S GAME AGAINSTSAN JOSE IS POSTPONED BECAUSEOF COVID ON THE BARRICUDASTEAM.

BUT THEY WILL PLAY EACHOTHER ON SUNDAY.

WE WERE READYTO GO.

WE COULDN'T WAIT TO GETTHIS SEASON STARTED.ESPECIALLY, WITH EVERYTHINGTHAT'S TRANSPIRED.

OBVIOUSLY,WE'RE IN A PANDEMIC.

I DON'TKNOW IF YOU'VE HEARD.

WE JUSTCOULDN'T WAIT TO GET OUT THEREAND PLAY TOGETHER AND GET TOGAME ONE.

YEAH, TOO BAD.

THEBOYS WERE EXCITED TO PLAYTONIGHT, OBVIOUSLY.

FRIDAY WASA GOOD DAY TO START THESEASON.

WE'LL BE READY FORSUNDAY.

WE GOT A GOOD SKATEIN, TODAY, AND A GOOD TEAMPRACTICE TOMORROW.

I THINKEVERYONE IS GOING TO BEEXCITED FOR THE GAME ONSUNDAY.

IT'S BEEN A WHILE.

IFANYONE KNOWS ABO

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