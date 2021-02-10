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Global Edition
Wednesday, February 10, 2021

Walmart receives covid-19 vaccine

Credit: FOX 4 Now Florida
Duration: 00:25s 0 shares 1 views
Walmart receives covid-19 vaccine
Walmart receives covid-19 vaccine

Walmarts in Southwest Florida will receive the covid-19 vaccine.

The Walmarts in LaBelle, Fort Myers and Naples will hold the vaccine.

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AND ON INSTAGRAM ANDTWITTER AT FOX 4 NOW.25-THOUSAND COVID-19 VACCINESARE HEADING TO SOME WALMART ANDSAMS CLUB LOCATIONS IN SOUTHWESTFLORIDA .THREE WALMART LOCATIONS IN OURARE ARE GETTING SOME THOSEDOSES.

THEY ARE LISTED RIGHTTHERE ON YOUR SCREEN, AND ON FOXFOUR NOW DOT COM.

YOU CAN ALSOFIND ON OUR SITE, HO

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