Red Cross offers advice to help stay safe during winter weather

American Red Cross Asking for Community Support
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THE GOVERNOR SAYS THAT SHOULDENSURE ACCESS TO PROPANE DURINGTHIS CURRENT STRETCH OF WINTERWEATHER.THE RED CROSS... OFFERINGADVICE TONIGHT TO HELP YOU STAYSAFE AND WARM.THEY SAY IF YOU HAVE TODRIVE...KEEP A WINDSHIELD SCRAPER,SMALL SHOVEL, AND SMALL SACK OFSAND OR KITTY LITTER IN YOURCAR.THEY ALSO SUGGEST:DON'T FOLLOW OTHER VEHICLESTOO CLOSELY.DON'T USE CRUISE CONTROL.DON'T PASS SNOW PLOWS.
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