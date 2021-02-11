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Friday, February 12, 2021

Red Cross offers advice to help stay safe during winter weather

Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2
Duration: 00:24s 0 shares 1 views
Red Cross offers advice to help stay safe during winter weather
Red Cross offers advice to help stay safe during winter weather
Red Cross offers advice to help stay safe during winter weather

THE GOVERNOR SAYS THAT SHOULDENSURE ACCESS TO PROPANE DURINGTHIS CURRENT STRETCH OF WINTERWEATHER.THE RED CROSS... OFFERINGADVICE TONIGHT TO HELP YOU STAYSAFE AND WARM.THEY SAY IF YOU HAVE TODRIVE...KEEP A WINDSHIELD SCRAPER,SMALL SHOVEL, AND SMALL SACK OFSAND OR KITTY LITTER IN YOURCAR.THEY ALSO SUGGEST:DON'T FOLLOW OTHER VEHICLESTOO CLOSELY.DON'T USE CRUISE CONTROL.DON'T PASS SNOW PLOWS.

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