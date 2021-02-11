With even colder conditions coming, take these precautions for your home
WIND CHILL IS 20 DEGREES ORCOLDER.WORKERS AT EACH SITE WILL GIVEOUT BAGS WITH WATER, SNACKS, ANDSAFETY INFORMATION.EVERYONE WHO ENTERS NEEDS TOWEAR A MASK AND ANSWER COVID-19SCREENING QUESTIONS.REMEMBER TO DOWNLOAD OUR FREEKMBC 9 NEWS APP TO GET ALERTSSENT STRAIGHT TO YOUR PHONEAHEAD OF CHANGING WEATHER.YOU CAN VIEW ROAD CONDITIONS ANDUP-TO-THE-MINUTE RADAR.YOU CAN ALSO SEE A FULL LIST OFSCHOOL CLOSINGS.WITH THIS DANGEROUS TEMPERATURESWE ARE EXPECTING THIS WEEK,THERE ARE CERTAIN STEPS YOU CANTAKE NOW, TO PROTECT YOUR HOME.KMBC 9’S MATT EVANS IS LIVE THISMORNING WITH A FEW KEY PIECES OFADVICE, IN AN EFFORT TO SPAREYOU SOME MAJOR HOME HEADACHES.MATT?GOOD MORNING.MATT: HEY, ROB, GOOD MORNING.THERE ARE A FEW THINGS YOU CANDO TO PROTECT YOUR HOME DURINGTHIS BRUTAL STRETCH OF COLDWEATHER.THE BIGGEST DANGER IS TYPICALLYPIPES BURSTING.YOU CAN OPEN UP CABINET DOORS,FOR THOSE SINKS THAT ARE ALONGAN OUTSIDE WALL, TO KEEP WARAIR HITTING THE PIPES.YOU CAN ALSO START A DRIP OR ASMALL STREAM OF WATER IN THEFAUCET TO KEEP WATER MOVINGTHROUGH YOUR SYSTEM.MOVING WATER IS LESS LIKELY TOFREEZE THAN STAGNANT WATER.IF YOU HAVE EXPOSED PIPES INUNINSULATED OR UNHEATED AREALIKE A CRAWL SPACE, OR MAYBE ONOUTSIDE UNINSULATED WALL IN ABASEMENT, YOU CAN BUY THIS FOAMPIPE INSULATION AT ANY HARDWARESTORE FOR A FEW BUCKS AND JUSTSLIDE IT OVER YOUR PIPES.IF YOU HAVE AN OUTDOOR WATERSPIGOT, YOU CAN ALSO GRAB A FOAMCOVER TO PUT OVER IT, WHICH AREDESIGNED TO USE THE HEAT COMINGFROM THE INSIDE OF YOUR HOME ANDPIPES TO PROTECT THE OUTSIDEFAUCETYOU CAN GET SOME COPPER ELATION-- THIS IS NOT JUST FOR COPPERPIPES -- YOU CAN SLIDE THATINSULATION AROUND THAT PIPE, ANDTHIS YELLOW PART HERE, THAT ISADHESIVE.YOU PEEL THAT OFF, STICK ITTOGETHER, AND YOU HAVE THATINSULATED PIPES.SIMPLE AS THAT.IF YOU HAVE OUTDOOR WATER SPIGOTDOOR OUTDOOR WATER FAUCETS, YOUCAN GET THESE TO INSULATE THAT.ALL YOU DO IS SLIP THIS OVER THEFAUCET ITSELF, AND THEN PRETTYMUCH YOU ZIP TIE IT TO YOURHOUSE LIKE THIS, AND THAT WILLKEEP YOUR FAUCETS WARM BY USINGYOUR HOMES TO INSULATE THEM ANDALSO BY USING THE WARM AIRCOMING FROM THE E AND/ORPIPES TODAY OUTDOOR PIPES.SOMETHING ELSE -- INDOOR PIPESTO THE OUTDOOR PIPES.ANOTHER THING, IT IS ALSO A GOODIDEA, ANY TIME OF THE YEAR, TOMAKE SURE ALL THE CRACKS ORHOLES IN YOUR HOME ARE TAKENCARE OF.IF YOU FEEL COLD AIR FLYINGAROUND A WINDOW OR A DOOR, YOUCAN GRAB SOME CAULK AND TRY TOFILL THE GAP.THAT WILL, HELP YOU IN THE WARMMONTHS, TOO, NOT JUST THE COLDMONT.YOU SHOULD ALSO KNOW WHERE THEWATER VALVE IS.IT IS IMPORTANT TO BE ABLE TOSHUT