'Medieval To Metal' guitar show opens Saturday at the Buffalo Museum of Science

The exhibit is called "Medieval to Metal: The Art and Evolution of the Guitar".
There are about forty instruments represented here including the first electric guitar from Hawaii and an old string instrument made from an armadillo.
The exhibit is called "Medieval to Metal: The Art and Evolution of the Guitar".
There are about forty instruments represented here including the first electric guitar from Hawaii and an old string instrument made from an armadillo.
CELEBRATE WITHONE WESTERN NE--PROMPTED MIKERANDALL TOCELEBRATE WITHONE WESTERN NEWYORKER.CHECK OUT THISWILD GUITARCOLLECTION.GUITARS ARE KINDOF LIKE PEOPLE-THEY COME IN ALLSHAPES ANDSIZES...."GUITARS-THEY AREINCREDIBLYEXCITING ANDENGAGING.
THEYHAVE SO MANYSTORIES TO TELLAND SO MUCHSCIENCE TOCOMMUNICATE"TO SAY MARISAWIGGLESWORTH ISEXCITED ABOUT THESOON TO OPENGUITAR EXHIBIT...ATTHE BUFFALOMUSEUM OFSCIENCE MIGHT BEANUNDERSTATEMENT..."THE HEADBANGERSARE GOING TO LOVEIT AND THE HISTORYBUFFS ARE GOINGTO LOVE IT..."THE SHOW ISCALLED MEDIEVALTO METAL...THEEVOLUTION OF THEGUITAR..."THERE'SINCREDIBLESTORIES ABOUTHOPW PEOPLE ALLOVER THE WORLDHAVE INFLUENCEDTHIS INSTRUMENT."I DON'T WANT TOSTRING YOU ALONGHERE...BUT YOUDON'T HAVE TOKNOW A THINGABOUT THESEINSTRUMENTS-TOENJOY THISAMAZINGCOLLECTION..."NAT SOT"MARISA HAS ACOUPLE OFFAVORITEPIECES...THISONE...THE FIRSTELECTRICGUITAR...1937."WE THINK ABOUTTHE ELECTRICGUITAR AS BEING ANAMERICANPENOMENON-BUT ITACTUALLY CAMEFROM HAWAII"AND THEN THERE'STHIS STRANGEMUSICMAKER....MADEFROM ANARMILDILLO..."INTRODUCED TOSOUTH AMERICA BYTHECONQUESTADORS"THE BIG SIGNS AREGOING UP AND THESHOW OPENS THISTHIS SATURDAY..."APPARENTLYPEOPLE HAVE BEENROCKING OUT FOR ALONG TIME...THISPIECE DATES BACKTO THREETHOUSAND BC"WHETHER YOU AREA STRUMMEROR A SHREDDEROR NOWHERE INBETWEEN-MAKE ADATE TO CHECKOUT THE BUFFALOMUSEUM O