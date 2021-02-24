Pedestrian hit on southbound I-5 near Richards Boulevard; traffic backed up in the area
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Mae Fesai reads
THINK ABOUT ON A DAY LIKETODAY WE ARE EXPERIENCING THESTRONG WINDS ONCE AGAIN OLIVIATHANK YOU.WE CONTINUE TO FOLLOWBREAKING NEWS OUT OFSACRAMENTO WHERE A FATALCRASHES SNARLING TRAFFIC ON I5.THIS HAPPENED RIGHT NEARRICHARDS BOULEVARD AND YOU'REGETTING A LIVE.
LOOK RIGHT NOWWHAT YOU COULD BE EXPERIENCINGOF THIS IS A PART OF YOURMORNING COMMUTE.
YOU CAN SEETHAT TRAFFIC IS TRICKLING BYONE LANE 2 LANES OPEN HERE ASTHE INCIDENT IS STILL BEINGINVESTIGATED AND THE CHP HAS ACOUPLE LANES BLOCKED CHPOFFICER TO CEDRIC WILL GIVE US