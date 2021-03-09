PA Live in Prime: O'DONNELL LAW OFFICES

ONE GROUP OF LOCAL ATTORNIES HAS COME UP WITH A WAY TO PROVIDE YOU WITH IMMEDIATE ACCESS TO AN ATTORNEY IF YOU ARE INJURED IN AN ACCIDENT.
ATTORNEY NEIL O'DONNELL FROM THE O'DONNELL LAW OFFICES IN KINGSTON IS HERE NOW TO TELL US MORE ABOUT WALK IN WEDNESDAYS.
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