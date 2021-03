wednesday en la estudio

Ahora pasamos con german quien nos tiene un adelanto acerca de la historia que nos trae?

Esta noche a las 10 muchas gracias jackie---que tal a todos alla en casita--- hoy les tengo la historia de una mujer de brecken-ridge---y ella se vio cara a cara con el cancer de mama dos veces---y ella logro vencerlo.

Se trata de maria del carmen gutierrez---quien nos conto que en la primera ocasion ella tomo un a?o en ir al doctor---la segunda vez---ella solo tomo una semana pero la mortal enfermedad ya estaba en el nivel cuatro de desarrollo.---lo cual ocasiono que la tuvieran que operar...ella dice que los hispanos usualmente no buscamos ayuda por ver?enza oh por que pensamos que no hay ayuda---ella ahora se siente afortunada de estar aun con vida---y alienta a las demas mujeres a buscar ayuda tan pronto se den cuenta que algo no es normal.

<<" lo primero que yo pense dije me voy a morir dije por que en primer lugar no tengo dinero pa operarme ypa hacer los gastos y todo esto dije me voy a morir yo por que no tengo como curarme.">> curarme.">>ella tambien quiere recalcar la importancia de que las mujeres se revisen regularmente---y no esperen-- -ya que las consecuencias pueden ser fatales.

Yo tambien platique con una experta y ella me dice que recomiendan que las mujeres se comienzen a examinar ellas solas a la edad de 20 a?os--- yo esta noche a las 10 les tendre mas sobre esta historia---por ahora regresamos con tigo al otro lado del estudio jackie.

