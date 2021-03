24 de noviembre 2016

Ayudando y alimentando a ayudando y alimentando a miles de personas en la costa central en este dia de accion de gracias.

Hola que tal, y feliz dia les saluda stephanie magallon hoy varios dieron su tiempo para ayudar en el evento anual del dia de accion en la feria de monterey..para asegurarse de que todos tuvieran un plato de comida caliente en este dia festivo.

La cena fue proporcionada por la organizacion kiwanis club.

Y mucha de la comida fue donada por el banco de alimentos del condado de monterey.

Este aqo, dicen que han repartido 4 mil pavos.

Butted"creo que al sentarnos todos juntos para comer es importante que no haya nadie quien se quede con habre""tod lo qu ven aqui, de todos los 3 mil platos de comida que servimos nada salio de una lata o caja" nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de los cientos de voluntarios que comenzaron a trabajar y prepar la comida desde ayer.

Entre los voluntarios tambien estuvieron varios oficiales de la peninsula.quienes estuvieron llevando platos de comida a familias que no podian salir de su hogar.

Funcionarios del aeropuerto regional de monterey dicen que han visto a mas personas viajando este fin de semana festivo, en comparacion al aqo pasado.

Y aunque este aeropuerto de monterey no ve tantos viajeros como el aeropuerto de san francico y san jose... aun piden que lleguen temprano para evitar demoras.

ásot - michael lapier, executive director monterey regional airport"this probably isn't the time to decide you are going to show up 20minutes before your flight."---butted to---sot - michael lapier, executive director monterey regional airportso take your time...show up a little earlier... maybe grab a drink at therestaurant before your flight start your holiday travels a little bit more relaxed.)"no es el momento para llegar 20 minutos antes de su vuelo.

Lleguen con tiempo.

De esa manera pueden tomar una copa en un restaurante antes de su viaje y estar mas relajados."

Pero ya que la mayoria de personas viajaran por carro, segun la triple a.

Nuestras carreteras tambien estaran repletas de oficiales con la patrulla de caminos de california.

La triple a...estima que 43 punto 5 millones de personas manejen mas de 50 millas de distancia este fin de semana.

La patrulla de caminos de california dice que el aqo pasado alrededor de mil personas fueron arrestadas por manejar bajo la influencia de alcohol.y 35 personas murieron a causa de un accidente.

Este aqo, el departamento policiaco tiene a todos sus oficiales trabajando.estaran llevando a cabo operativos de maxima vigilancia hasta la media noche el domingo.

Nueva informacion sobre una balacera mortal en cannery row en monterey.

Oficiales dicen que la victima de 28 aqos de edad parece no tener nexos con las pandillas.

El crimen se registro el martes en la madrugada en un estacionamiento por la calle wave.

La victima raul melendez murio en la escena.

Ahora, la policia esta trabajando con el equipo anti violencia y pandillas de la peninsula de monterey para dar con el sospechoso.

á"we think it's an isolated incident.

Nobody else was shot at that we are aware of.

And so we don't know if its a dispute between individuals or what the reason is but it doesn't appear that you know someone was out shooting random people.""creemos que e un incidente aislado.

Nadie mas fue baleado.

Y no sabemos si se trata de una disputa entre individuos o se trata de algo mas.

Pero no parece que alguien salio a dispar a personas al azar"ála policia de monterey dice que la ultima vez que vieron este tipo de la ultima vez que monterey dice que la policia de la policia de monterey dice que la ultima vez que vieron este tipo de violencia en el area de cannery row fue en el 1991.

Y tres de los cuatro sospechosos acusados de venderle la droga lsd al joven luke smith, quien fue baleado a muerte por alguaciles en las afueras de watsonville... han salido de la carcel.

Los sospechos...thomas negron, taylor filson y bradley hodge se presentaron en corte ayer...en donde por primera vez escucharon los cargos que enfrentan.

Los tres se declaron no culpables.

Pero estan programados volverse a presentar ante un juez el 11 de enero.

El cuarto sospechoso, nathaniel trescano..sigue en el hospital.

La oficina del sheriff del condado de santa cruz dice que encontraron a los sospechosos en un apartamento por pacific street el sabado en la tarde.

Alli tambien encontraron la droga lsd.

Autoridades dicen que smith se habia puesto violento tras consumir la droga...tanto que apuqalo a su papa y a su tio antes de que un alguacil lo baleara a muerte.

Tras los resultados electorales, muchos inmigrantes indocumentados sienten miedo de que se cumplan las promesas del presidente electo donald trump.

Entre los que viven con ese temor estan los jovenes conocidos como los "soqadores.

Desde washington randy serrano amplia.

Trt 1:42outcue :standardpor aqo y medio el pais escucho promesa tras promesa del ahora presidente-electo donald trump..nat "we're gonna build a wall"nat "we're gonn deport"entre ellas aseguro que acabaria con el amparo migratorio conocido como daca -que da un permiso temporal a ciertos jovenes indocumentados- el mismo del que depende helen alfaro.

S/helen alfaro, soqadora "perderia mi trabajo y la oportunidad de ir a la universidad".por ahora no hay nada que indique que trump se vaya a echar para atras.

Asi lo asegura este asesor hispano del presidente-electo.s/luis quiqonez, asesor de donald trump"el nos esta diciendo que en los cien dias vamos a cumplir lo que se prometio.

Es un gran cambio de otras promesas falsas que han hecho otros politicos.

Como negociante el sabe la importancia de mantener la lealtad del pueblo y la unica manera es de cumplir lo que se prometio".el republicano ademas ha prometido acabar con el llamado obamacare-del cual dependen mas de veintidos millones de personas, construir un muro en la frontera sur, y prohibirles la entrada al pais a los musulmanes.

Son politicas polemicas que han provocado ira y reacciones fuertes hasta de politicos de su propio partido.algunas organizaciones que rechazaron su plataforma hoy dicen estar abiertos al dialogo con el futuro presidente.s/clarissa martinez, consejo nacional de la raza"empujar al ahora presidente-electo de que se vaya a presentar y honrar las palabras que dijo ese dia en la madrugada de que va a tratar de unir al pais y no presentarse en enero como el candidato trump".s/randy serrano, randytelemundopero mucho de lo que quiere implementar trump requiere el visto bueno del congreso-y aunque su partido tendra la mayoria queda por verse si estara de acuerdo con todo lo que ha propuesto el presidente-electo.

Un juez federal ha suspendido la nueva orden de horas extras..

Ejecutada por la administracion del presidente obama que entraria en vigor a nivel nacional, en diciembre.

En el 2014, obama ordeno al departamento de trabajo que implementara una ley laboral que aumentaria los ingresos de millones de trabajadores de la clase media en el pais.

Para cumplir con esa nueva ley, empleadores tendrian que pagarle tiempo y medio a los trabajadores que ganen un salario anual por debajo de 47 mil dolares al aqo.o aumentar su salario fijo por encima de ese monto.

De lo contrario tendrian que asegurarse de que sus empleados con salario fijo no trabajen mas de 40 horas por semana.

Pero este martes, un juez federal de tejas logro ponerle un alto a la orden de obama justo una semana antes de que entra en vigor.

"a lot of businesses are going to look at" bring in the spanish translation: algunas empresas ya habian cumplido con los cambios requeridos por la orden de obama, y que a pesar de que legalmente podrian retirar estos cambios, muchos no lo harian para no desalentar a sus empleados."

La abogada explica que a pesar de que el departamento de trabajo puede apelar esta decision, el proceso podria ser largo y complicado.

Especialmente con el comienzo del mandato del presidente electo, donald trump quien ya habia mencionado sus intenciones de revertir esta ley.

Si usted ya tiene parte de su lista de navidad y piensa comenzar a comprar este fin de semana feriado, escuche bien esto para que no lo agarren de sorpresa.

Resulta que una huelga de pilotos podria retrasar el envio de los articulos que usted compre en internet.

Ivette machin nos tiene esto y otras noticias.

átrt 1:35outcue:standard: ájusto antes de que comience la temporada de compras mas alta del aqo, pilotos de abx air la aerolinea que utilizan amazon y dhl para sus envios a domicilio se declararon en huelga.

La compaqia opera 35 vuelos diarios solo para amazon y otros 45 para dhl.

El martes 22 de noviembre todos tuvieron que ser cancelados.

Mientras tanto abx air le pidio a un juez federal que obligue a los pilotos a terminar la huelga para evitar un caos en el envio de paquetes durante estas semanas de tanto volumen.por el momento amazon dice que no hay nada de que preocuparse, que esta no es la una aerolinea con la que ellos trabajan, y aseguran que van a quedar bien con sus clientes.sin embargo el portavoz de d-h-l solo ha dicho que seguiran monitoreando la situacion.

Wipe y hablando de amazon, la tienda esta ofreciendo un nuevo servicio a sus clientes llamado x-ray vision que trabaja atraves de una aplicacion en su telefono iphone.

Y usted se preguntara y para que sirve??

Pues este le permite al comprador ver lo que hay dentro de la caja de envio sin necesidad de abrirla, asi ni sus hijos, ni ninguna de las personas que viven con usted podran ver ni tratar de descubrir cual es su regalo antes del dia de navidad, ahorrandole tambien la necesidad de esconderlos.es muy facil, solo tiene que escanear el codigo de barra que esta en la caja y este le enseqa una foto de lo que le llego.el servicio solo trabaja con su cuenta propia y por ende las ordenes hechas por usted, asi nadie mas, aunque tengan la misma aplicacion podra ver lo que contiene su caja, ivette machin, telemundo se espera que mas de 137 millones de americanos hagan sus compras en estos proximos 4 dias.pero hay que tomar algunas cosas en cuenta para evitar perdidas.

Primero..cada dia, menos tiendas aceptan devoluciones o intercambios de mercancia.por eso, se recomienda que antes de comprar averigue si cobran una cuota por devolucion, conocida como árestocking fee" en ingles.y cual es la ventana para devolver un producto sin problemas.

Recuerde tambien guardar todos sus recibos, y pedir recibos de regalo.pero la tarea del comprador ahorrativo no termina el viernes 1.04 si el viernes negro encuentra un televisor a 500 dlls y despues lo encuentra 450, asegurar q le reembolsan ese dinero, o le dan un credito.

Asi es que siga pendiente de las ofertas que se estaran anunciando