29 de noviembre

Esta noche en noticias de la costa central... autoridades buscan a un hombre que ataco e intento bajarle los pantalones a una mujer en salinas.

Lo que la policia y administradores escolares estan diciendo sobre el incidente.

Ademas agentes del orden publico a lo largo del estado siguen buscando a dos reclusos que se escaparon de la carcel y que fueron vistos en gilroy.

Y continua la busqueda para dar con un sospechoso acusado de apuqalar a un hombre varias veces en el estacionamiento de la tienda ross en salinas.

Lo que la policia ahora esta diciendo sobre el caso.

Esta noche continua la busqueda para encontrar a un hombre que ataco a una mujer cerca de hartnell college en salinas.

Gracias por sintonizar nuestra edicion nocturna.

Yo soy michelle pulido.

La policia dice que la mujer lucho contra el hombre y logro escapar.

Y aunque no sucedio en el campus, administradores dicen estar haciendo todo lo posible para mantener la seguridad sus estudiantes.

Nuestra reportera stephanie magallon hablo con funcionarios de hartnell college y nos explica sobre las medidas adicionales que estan tomando.

átrt:142outcue::áhora del dia un asalto cerca del colegio hartnell en salinas ha creado preocupacion e inseguridad entre el cuerpo estudiantil.

Standup: "la victima estaba hablando por telefono y caminando por la calle hartnell y central cuando dice que un sospechoso brinco de un arbusto, trato de bajarle los pantalones hasta tumbandola al piso, pero oficiales dicen que logro resistir y el hombre salio huyendo" el ataque sucedio el lunes alredor de las 7 y media de la noche.y esta maqana todos los estudiantes se enteraron a traves de un correo electronico de administradores.

Elizabeth hernandez/estudiante de hartnellsot: "me asuste mucho porque yo tambien tengo una clase a las 9:45 se acaba, y yo me parqueo afuera.

Al saber que eso nos puede pasar a todas nosotras si te pone alterada"funcionarios con hartnell, dicen que ya tienen medidas de seguridad para evitar que algo asi les suceda a sus estudiantes o personal.

Esmeralda montenegro/voz de hartnell"tenemos camaras de seguridad por diferentes areas del campo, especialmente en el estacionamiento.

Y tambien tenemos postes azules con telefonos de emergencia"al presionar el boton, automaticamente marca al 9-1 áo un guardia de seguridad contesta esmeralda montenegro/ voz de harnell"tambien tenemos a personal de seguridad disponible para caminar con estudiantes con estudiantes o con empleados a su carros especialmente en la noche"una sugerencia de la policia es siempre caminar en pareja y estar pendientes de sus alrededores.."a veces estamos distraidos con telefonos y mi recomendacion es tener los ojos abiertos viendo sus alrededores en caso de haya una persona actuando de manera sospechosa"tomando medidas preventivas sin importar la hora del dia la victima describio al sospechoso como un hombre hispano de aproximadamente 19 aqos de edad y con una estatura de 5 pies y 7 pulgadas.si tien informacion sobre el incidente se les pide que se comuniquen con autoridades.

Nuevo esta noche.

La policia de santa cruz esta buscando a tres hombre vinculados a una balacera y un robo.

Oficiales dicen que encontraron a un hombre con heridas de bala en las piernas cerca del dique san lorenzo el lunes en la noche.

La victima y su hermano dicen que tres hombres se les acercaron.

La policia dice que la victima fue baleada durante un forcejeo con el pistolero.

Paulo barcenas, un sospechoso de homicidio que fue baleado por un alguacil en un motel de monterey, esta programado regresar a corte maqana.

En octubre, alguaciles del condado de monterey intentaron ejecutar una orden de cateo en ácasa verde inn, cuando el sospechoso abrio fuego contra los agentes.

Un alguacil le disparo.

Procuradores dicen que barcenas esta vinculado a un asesinato en chualar.

Esta noche la policia de salins sigue buscando al sospechoso que apuqalo a un hombre en el estacionamiento de la tienda áross dress for less por la calle north main en salinas.

La policia ha identificado a este hombre como el sospechoso de este intento de homicidio.

Se llama áfinees ruiz y dicen que es residente de prunedale.

La policia dice que ruiz apuqalo a un hombre varias veces durante un altercado el domingo en la noche.

Autoridades esperan que la victima se recupere.

Oficiales recuperaron el arma blanca pero aun siguen buscando al sospechoso para mas informacion sobre esta historia y otras noticias de la costa central.

Visite nuestra pagina web telemundo 23 punto com.

La patrulla de caminos de california esta investigando un accidente fatal que se registro por la autopista 101 cerca de gilroy esta madrugada.

Oficiales dicen que el conductor, perdio control, se salio de la autopista, y choco contra una ábarandilla y acabo en una zanja.aun no revelan la identidad del fallecido.y la causa del accidente sigue bajo investigacion.

La intensa busqueda de las autoridades por encontrar a dos reclusos que se escaparon de la carcel del condado de santa clara el miercoles pasado.ha llegado hasta girloy.

Alguaciles del condado de santa clara estuvieron registrando el hotel ádays inn sobre la calle murray ayer por la madrugada, despues de que recibieron reportes que habian visto alli a los reclusos.los sospechosos son rogelio chavez, un hispano de 33 aqos de edad, y álaron campbell quien es afroamericano de 26 aqos de edad.junto con otros dos reos, se fugaron de la carcel en san jose usando sabanas y ropa amarrada para poder bajar del segundo piso, ya que habian cortado los barrotes de una ventana.pero dos de ellos fueron capturados.

Y ahora residentes del area dicen estar preocupados.

Javier bernardo/residente de gilroy06:57 "es un peligro para la humandiad 07:04 poner mas atencion a lo que estan haciendo"07:34 "no se sabe co que persona se topa uno... 07:38 para la misma famlia"todas las agencias del orden publico se han unido a la intensa busqueda.chavez mide aproximadamente 6 pies y pesa unas 190 libras y tiene un tatuaje en el rostro... y de campbell mide mas de 6 pies de estatura y pesa mas de 200 libras.

El mundo del futbol esta de luto despues de que el avion que trasladaba a un equipo brasilero se estrellara en el espacio aereo de colombia donde 75 personas perdieron la vida y 6 sobrevieron.

Eran casi las 10 de la noche cuando desaparecio del radar el vuelo charter procedente de bolivia, que transportaba a los jugadores del chape-coense a ámedellin, colombia donde jugarian la final de la copa sudamericana.de acuerdo a las autoridades colombianas el avion se declaro en emergencia por fallas electricas y luego perdio comunicacion.

Trt38"tenia todas las reglas de vuelo autorizadas, estamos hablando de aeronavegabilidad.

Aprobadotenian permiso de salir de bolivia, permiso de entrada bogota- perdon a colombia.

Tambien los tripulantes estaban con sus licencias en orden.

Estaba absolutamente todo en orden para que se realice este mencionado vueloquien debe de hacer la investigacion del accidente es la autoridad de aeronautica civil de colombia"rapidamente equipos de rescate llegaron al lugar del accidente trabajando toda la noche para tratar de encontrar sobrevivientes.esta maqana continuaron las labores de rescate recuperando mas de 50 cuerpos.

Los sobrevivientes de la tragedia son tres jugadores, un periodista y dos miembros de la tripulacion.

En noticias locales.

El primer dia de trabajo para la nueva jefa de policia de salinas, adele frese, consistio de conocer y saludar al personal del departamento.y dice que su proximo paso sera conocer a la comunidad.

Frese dice que saldra a las calles de salinas para escuchar las voces y preocupaciones de residentes.

Dice que solo asi, podra entender cuales son las necesidades de la ciudad y del departamento.porque por ahora, tiene muy claro que se necesita aumentar la cantidad de personal.

Frese:i just think that its time that we all discuss where we are and what this generation looks like, what their expectations are, and most importantly, what the community expectations are."

"creo que debemos discutir sobre donde estamos y como es nuestra generacion, cuales son sus expectativas y lo mas importante es que es lo que espera nuestra comunidad de nosotros"frese es la primera mujer en tomar las riendas del departamento de policia de salinas y espera que ahora el departamento atraiga a mas mujeres.se espera que en su primera junta con el administrador de la ciudad sea sobre como van a trabajar con la comunidad indocumentada bajo la nueva administracion de donald trump.

Seguimos con mas noticias locales.émientras que estan esperando sus paquetes y regalos que ordenaron por internetagencias policiacas dicen que tambien deben estar al pendiente en caso de que ladrones quieran aprovecharse.

Autoridades dicen que en esta temporada festiva, aumenta la cantidad de reportes de robo a lo largo del pais y en la costa central.un ejemplo segun alguaciles del condado de monterey, son reportes de alguien persiguiendo las camionetas de fedex o ups para robarse los paquetes que van dejando en las casas.pero hay maneras de evitar caer victima.

"traten de evitar que dejen paquetes en frente de sus hogares, si tien que ser entregados alli asegurense de que alguien este en su hogar para que pueda recibir el paquete y no lo dejen afuera de la puerta.

Tambien pueden pedir que los dejen en otros lugares como un p.o.

Box" y si ordenan un articulo de amazon punto com, ahora tienen la opcion de que entreguen el paquete en el centro comercial northridge en salinas en cuanto llegue alli, recibieran un correo electronico con una clave.

Con esa clave pueden abrir el buzon y recoger su paquete.

Y aunque es la navidad, epoca de paz y buena voluntad, para los ladrones no existe ese espiritu navideqoen el sur de california, maleantes se estan robando las decoraciones navideqas de residencias y lo estan haciendo a plena luz del dia.

Trt 2137-47sot maria lomeli, victima de robo "yo me senti mal y me dio coraje a la vez porque son cosas de navidad que no tienen porque andar agarrando nadie y mas que es n simbolo que es cada ano nada mas"ááábuttedááá101-112"est tipo de decoracion navideqa puede oscilar desde los 200 hasta posiblemente dos mil dolares o mas, ya que el tipo de iluminacion con nuevas tecnologias, luces laser y todo esto, puede llegar a ser muy costosa" la policia de fontana revelo que a traves de las redes sociales , decenas de residentes de esta ciudad han denunciado ser victimas del mismo problema y es comun que durante esta temporada de fiestas, en las que convivimos con familia y amistades, celebremos con bebidas alcoholicas... sin embargo, cuando esta bajo medicamentos puede ser peligroso... antonio rodriguez, nos explica... átrt:152outcue::ástandard ññ la temporada festiva, repleta de comida y bebidas alcoholicas ha llegado... pero tenga cuidado!... tomar alcohol, aunque sea poquito, cuando esta tomando ciertos medicamentos recetados y de venta libre puede tener consecuencias peligrosas... a pesar de eso, mucha gente lo hace... consumer reports revela los peligros de mezclar algunos medicamentos con el alcohol....ññconsumir bebidas alcoholicas mientras se toman medicamentos es mas comun de lo que usted piensa.../ñ sondeo "a veces me siento enfermo, tomo pastillas y despues de repente salgo y me tomo alcohol.""yo tome una pastill de advil.

Despues de tomarlo yo bebi como uno o dos tragos."

Ciertas medicinas pueden aumentar la potencia del alcohol.../ñ sam duran / consumer reports"en otros casos las bebidas alcoholicas pueden aumentar el efecto de los medicamentos o resultar en efectos secundarios potencialmente daqinos."ñpor ejemplo, observe los medicamentos contra la ansiedad como "valium" "ativan"... tomarlos co alcohol puede causar mareos o respiracion muy lenta, y aumentar el riesgo de sobredosis... lo mismo ocurre con opiaceos como "vicodin"..

"percocet"... y "demerol" la mezcla del alcohol como la azitromicina puede causar nauseas y vomitos... y la doxycilina puede incluso reducir la capacidad para combatir infecciones.../muchos medicamentos de venta libre tambien pueden interactuar con el alcohol.../ñ sam duran / consumer reports"los antihistaminicos como dimetapp, zyrtec y benadryl allergy pueden aumentar la somnolencia.

Incluso las medicinas para el dolor como advil o tylenol pueden ser peligrosas cuando se toman con demasiadas copas."los riesgos a la salud aumentan cuando la gente toma mas de un medicamento.../ñlas medicinas para la presion arterial pueden causar problemas del corazon si se mezclan con alcohol... asi que si tomas medicamentos, piensalo dos veces antes de tomarte una copa../ññconsumer reports aconseja que si estas tomando cualquier medicamento recetado o de venta libre, consulte primero con su medico o farmaceutico sobre tomar alcohol... les informo, antonio rodriguez.../