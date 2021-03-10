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Global Edition
Wednesday, March 10, 2021

Congress expected to give final approval to economic relief package

Credit: WCVB
Duration: 00:47s 0 shares 1 views
Congress expected to give final approval to economic relief package
Congress expected to give final approval to economic relief package

Congress is poised to give final approval Wednesday to a nearly $2 trillion COVID-19 relief plan.

WITH 704 PATIENTS BEING CAREDFOR.RIGHT NOW NEW HELP IS ON THE WAYFOR THOSE STILL STRUGGLING WITHTHE IMPACT OF THE PANDEMIC.THE EYEOPENER’S JOSH BROGADIR ISLIVE AT THE STATE HOUSE WITH THEIMPACT HERE.JOSH?REPORTER: THIS MORNING CONGRESSIS POISED TO GIVE FINAL APPROVALTO A NEARLY 2 TRILLION DOLLARCOVID RELIEF PLAN.AND WE’RE GETTING A CLEARERPICTURE OF WHAT THAT MEANS FORMASSACHUSETTS.THE STATE IS EXPECTED TO GETABOUT $8 BILLION IN FUNDING FROMTHAT BILL, MONEY THAT IS NOTEARMARKED FOR ANY SPECIFIC USE.THAT’S ON TOP OF NEARLY 3BILLION TO SUPPORT REOPENINGSCHOOLS AND MORE THAN A BILLIONFOR TRANSIT ASSISTANCETHE STATE HAS NOT SAID HOW THEYWILL ALLOCATE THE OTHER FUNDS,OR WHAT IT WILL BE USED FOR.THAT BILL IS EXPECTED TO B

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