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Wednesday, March 10, 2021

PA Live: WOMAN WAKES FROM COMA- January 16, 2017

Credit: WBRE
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PA Live: WOMAN WAKES FROM COMA- January 16, 2017
PA Live: WOMAN WAKES FROM COMA- January 16, 2017

A MYSTERIOUS ILLNESS LEFT A 75-YEAR-OLD WOMAN ON THE VERGE OF DEATH WITH ALMOST NO HOPE OF RECOVERY.

HER FAMILY DIDN'T GIVE UP HOPE EVEN AFTER SHE WAS TAKEN OFF LIFE SUPPORT.

COURTNEY YUEN HAS THE STORY OF HER MIRACULOUS RECOVERY.

A MYSTERIOUS ILLNESS LEFT A 75-YEAR-OLD WOMAN ON THE VERGE OF DEATH WITH ALMOST NO HOPE OF RECOVERY.

HER FAMILY DIDN'T GIVE UP HOPE EVEN AFTER SHE WAS TAKEN OFF LIFE SUPPORT.

COURTNEY YUEN HAS THE STORY OF HER MIRACULOUS RECOVERY.

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