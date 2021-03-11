Teachers become eligible for COVID-19 vaccinations

More than 400,000 educators become eligible to register for the COVID-19 vaccine today.
WHAT IS ON TAP FOR EVERYBODY?REPORTER: WE’RE TALKING ABOUT400,000 TEACHERS, STAFF ANDSCHOOL BUS DRIVERS ACROSS THESTATE.FOR BOSTON, SOME OF THAT EFFORTWILL TAKE PLACE HERE, AT THEGALLIVAN COMMUNITY CENTER INMATTAPAN.THIS WILL BE THE FIRST CLINICDESIGNED TO OFFER SHOTS TO BPSEMPLOYEES.IT WILL BE OPEN ON SUNDAYS FROM10AM TO 3PM.AND MONDAY THROUGH THURSDAY FROM2 TO 7PM.A SECOND SITE WILL BE ADDED, FORSECOND DOSES NEXT MONTH.SIGNUPS START TODAY, THROUGH ASPECIAL WEBSITE SET UP BY BPS.FOR EDUCATION WORKERS OUTSIDE OFBOSTON, THE STATE HAS SET ASIDFOUR UPCOMING WEEKENDS AT MASSVACCINATION SITES.MARCH 27, APRIL 3, APRIL 10 ANDAPRIL 11.UP TO 25,000 FIRST-DOSEAPPOINTMENTS WILL BE OFFERED ONTHOSE DATES.ELIGIBLE WORKERS WILL HAVE TOSIGN UP ON THE NEWPRE-REGISTRATION SITE WHICHLAUNCHES TOMORROW.I’LL TALK MORE ABOUT HOW THATSITE WORKS, AHEAD IN NEWS