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Friday, March 12, 2021

COVID-19 vaccine could be available to everyone by 'sometime in April'

Credit: ABC Action News
Duration: 01:45s 0 shares 1 views
COVID-19 vaccine could be available to everyone by 'sometime in April'
COVID-19 vaccine could be available to everyone by 'sometime in April'
COVID-19 vaccine could be available to everyone by 'sometime in April'

VACCINATED.ALSO DEVELOPING THIS MORNING, ASENSE OF OPTIMISM IN THE FIGHTAGAINST THE CORONAVIRUS.PRESIDENT BIDEN LAYING OUT ATIMELINE AS TO WHEN EVERY ADULTAMERICAN COULD RECEIVE AVACCINE.HIS HOPE, IN LESS THAN TWOMONTHS.ABC ACTION NEWS REPORTER VANESSAARAIZA HAS MORE ON WHYFLORIDIANS MAY SEE THATOPPORTUNITY EVEN SOONER.

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