55th Electronic Combat Group launches first all-female flight
Credit: KGUN, Tucson, AZDuration: 00:35s 0 shares 1 views
The 55th Electronic Combat Group took launched its first all-female flight.
55TH ELECTRONIC COMBAT GROUP-- LAUNCHED ITS FIRSTALL-FEMALE FLIGHT YESTERDAY.
ADAVIS-MONTHAN SPOKESPERSONSAYS -- THE EVENT WAS ABOUTTEN YEARS IN THE MAKING.
THEGROUP HAS NEVER HAD ENOUGHWOMEN TO FILL EVERY CREWMEMBER POSITION UNTIL THISYEAR.
CAPTAIN SARAH COLLINSLED THE CREW ON THE FLIGHT --WHICH LASTED SIX HOURS.
ANDCUYLER -- THEY FLEW IN EC-130HAIRCRAFT -- USED TO TARGET ANDJAM ENEMY COMMUNICATION ANDNAV SYSTEMS. REALLY COOLSTUFF.A LOW PRESSURE SYSTEM