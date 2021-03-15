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Global Edition
Monday, March 15, 2021

Las Vegas community turns out to help teen

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 00:35s 0 shares 1 views
Las Vegas community turns out to help teen
Las Vegas community turns out to help teen

Las Vegas community turns out to help teen after his bike was stolen while he was at work.

"GET MY PAYMENT" ONLINE TOOL.AN UPDATE TO A STORY WEFIRST BROUGHT YOU YESTERDAY...A TEENAGER IN THE FOSTERCARE SYSTEM HAD HIS BIKE STOLENWHILE HE WAS WORKING AT A LOCALPIZZA RESTAURANT.SO "ABOVE THE CRUST PIZZA"RESPONDED BY HOLDING A BIGFUNDRAISER TO GET THE TEENAGER ANEW A BIKE.THE OWNER TELLS US IN THELAST 24 HOURS, COMMUNITY MEMBERSHAVE DONATED 18 DIFFERENT BIKESAND MORE THAN 1,000 DOLLARS!"ABOVE THE CRUST" WORKSCLOSELY WITH "EAGLE QUEST"GIVING JOBS AND LIFE EXPERIENCETO KIDS IN THE FOSTER SYSTEM.THEY

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