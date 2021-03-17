American Airlines provides COVID-19 vaccine for Tulsa employees

Furloughs Off The Table For American Airlines Employees In Wake Of Passage Of COVID-19 Relief
CBS 11 Dallas
Thirteen-thousand employees will receive full pay and benefits through September 30.
A HEALTH SCREENING..
AND STAYSIX FEET AWAY FROM OTHER PEOPLE.AMERICAN AIRLINES STARTEDVACCINATING EMPLOYEES TODAY INTULSA."PREMISE HEALTH" STAFFDISTRIBUTED DOSES TODAY ATAMERICAN'S BASE MAINTENANCEFACILITY.OUR FOLKS HAVE NOT TAKEN A DAYOFF THROUGH THIS ENTIREPANDEMIC.
THAY HAVE BEEN GREATABOUT COMING TO WORK AND MOVINGOUR AIRCRAFT AND SO THIS ISGOING TO BE WONDERFUL TO GET ASMANY PEOPLE VACCINATED ASPOSSIBLE.ON TOP OF THE PROTECTIONPROVIDED BY THE VACCINE..AMERICAN EMPLOYEES HAD ANOTHERINCENTIVE TO GET THE SHOT.
Thirteen-thousand employees will receive full pay and benefits through September 30.