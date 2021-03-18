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Global Edition
Thursday, March 18, 2021

Hooked On Science - Electric Pickle

Credit: WDEF CBS Chattanooga, TN
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Hooked On Science - Electric Pickle
Hooked On Science - Electric Pickle

YOU MIGHT EAT ONE FOR A SNACK, BUT DOES YOUR PICKLE GLOW?

OUR “SCIENCE GUY,” JASON LINDSEY, SHOWS US WHAT HAPPENS WHEN YOU SEND ELECTRICITY THROUGH A PICKLE.

DO YOU SEE THAT?

YEA!

MY PICKLE IS GLOWING!

THE SCIENCE, IT’S SIMPLE, A CUCUMBER BECOME A PICKLE BECAUSE OF THE BRINE OR SALTY SOLUTION IT’S SOAKED IN.

THIS MAKES THE PICKLE AN EXCELLENT CONDUCTOR OF ELECTRICITY.

THE ELECTRICITY EXCITES THE SODIUM IONS, IN THE PICKLE, CAUSING THEM TO GLOW.

FOR HOOKED ON SCIENCE, I’M JASON LINDSEY.

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