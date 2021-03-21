Skip to main content
Global Edition
Sunday, March 21, 2021

Picking up the pace: Day 2 of mega vaccination event moves faster

Credit: KMBC
Duration: 01:54s 0 shares 1 views
Picking up the pace: Day 2 of mega vaccination event moves faster
Picking up the pace: Day 2 of mega vaccination event moves faster
Crews vaccinating more than 4,000 people Saturday

WHAT IS THE LATEST?BIANCA: HI, ROB.EVERYTHING IS GOING PRETTYSMOOTHLY BEHIND ME.PEOPLE WHO HAVE RECEIVED THEVACCINE AND ARE WAITING TO MAKESURE THEY ARE FEELING OK.MORE CARS ARE DRIVING INTO THEIRSPOT TO RECEIVE THE VACCINE.TODAY THEY ARE PICKING UP THEPACE, ACTUALLY.YESTERDAY THE PROCESS TOOK ABOUT45 MINUTES.TODAY THEY TELL ME IT IS DOWN TO25 MINUTES.THEY HAVE SMOOTHED OUT A COUPLEOF THE PROCESSES WHEN PEOPLECHECK IN, THE INTAKE PROCESS.AND THEY ARE MAKING PROGRESSTOWARD THAT GOALMORE THAN 6000 DOSES GIVENTODAY.WITH MULTIPLE LANES OF CARS,THEY ARE GOING THROUG ABOUT 400CARS AN HOUR.THEY ARE KEEPING BUSY.THIS EVENT IS POSSIBLE WITH THESUPPORT OF THE MISSOURI NATIONALGUARD.I ASKED WHAT IT WILL TAKE TOKEEP EVENTS LIKE THESE GOING.

Advertisement

Related news coverage

You might like