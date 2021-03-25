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Thursday, March 25, 2021

All Floridians 18 and older to be eligible for COVID-19 vaccine on April 5

Credit: WPTV News | West Palm Beach
Duration: 01:16s 0 shares 1 views
All Floridians 18 and older to be eligible for COVID-19 vaccine on April 5
All Floridians 18 and older to be eligible for COVID-19 vaccine on April 5

In less than two weeks, all Florida residents ages 18 and older will be able to get the COVID-19 vaccine.

WILL BE ELIGIBLE FOR THECOVID-19 VACCINE IN A MATTER OFDAYS.FLORIDA WILL AGAIN LOWERIVACCINE ELIGIBILITYREQUIREMENTS.

GOVERNOR RONDESANTIS ANNOUNCED TODAY THATTHE ELIGIBILITY REQUIREMENTSWILL DROP FROM 50 TO 40 ONMARCH 29 BEFORE OPENING TO ALLADULTS ON APRIL 5.

THEGOVERNOR SAYS OVER 70 PERCENTOF THE ROUGHLY 4-POINT-4MILLION SENIORS LIVING HEREFLORIDA HAVE BEEN VACCINATED.HE SAYS THE STATE HAS ALSOMADE PROGRESS WITH PEOPLEBETWEEN 50 AND 64.

BUT THAT'SNOT ALL... HERE'S WHAT THEGOVERNOR SAID ABOUT*AL*ADULTS ELIGIBILITY.<“FLORIDA IS PLEASED TOANNOUNCE, THAT ALL ADULTS INTHE STATE, AGE 18 AND OLDER,WILL BE ELIGIBLE FOR TVACCINE, BEGINNING MONDAY,APRIL 5TH”

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