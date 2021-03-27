Skip to main content
Global Edition
Saturday, March 27, 2021

Tucson Rabbi expects larger Passover celebrations this year

Credit: KGUN, Tucson, AZ
Duration: 00:45s 0 shares 1 views
Tucson Rabbi expects larger Passover celebrations this year
Tucson Rabbi expects larger Passover celebrations this year
Local Rabbi sees bigger food orders for Passover.

SMALL... BUT RELIGIOUS LEADERSSAY THEY'RE EXPECTING TO SEELARGER GATHERINGS THIS YEAR.ONE TUCSON RABI -- SAYSINSTEAD OF FOOD ORDERS FORONLY 1 OR 2 PEOPLE -- THEY'RESEEING ORDERS FOR 5-TO-12PEOPLE THIS YEAR.

RABBI YEHUDACEITLIN CHABAD TUCSON "PEOPLEARE FEELING A BIT MORECOMFORTABLE AND A BIT MORESAFE IN GATHERING WITH PEOPLETHAT THEY'RE FAMILIAR WITH ANDARE CLOSE WITH.

AND I THINKTHAT'S A VERY ENCOURAGING SIGNTHAT WE'RE SLOWLY BREAKING OUTOF THIS YEAR OF ISOLATION THATHAS BROUGHT SO MUCH ANGUISH TOPEOPLES' LIVES." HE ADDS THATWHILE PASSOVER CELEBRATES THELIBERATION OF PASSED JEWS --THIS YEAR HE HOPES WILL BRINGFREEDOM

You might like